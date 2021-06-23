Реконструкторы поругались с жителями уральского села из-за немецкой самоходки

Вопрос правильного обучения патриотизму привел к конфликту среди жителей поселка Смеловский в Челябинской области. Организатор местного клуба реконструкторов Денис Котельников приобрел немецкую самоходную артиллерийскую установку «Мардер». Именно она и возмутила местных жителей, которые разглядели в ней пропаганду фашизма.

Жительница поселка Ольга Мельник рассказала, что самоходку односельчанин привез в апреле. После того как он проехал мимо ее дома, она вызвала полицию.

«С ним очень долго разговаривали. Потом он мне сам сказал, что ему выписали три штрафа по пять тысяч рублей. Ему сказали все оформить. У него казачий хутор рядом с поселком, и там проводят развлекательные мероприятия, катаются на этом танке», — поделилась она.

Ольга Мельник заявила, что больше всего ее возмущает, появление именно немецкой бронетехники. По ее мнению, нужно было брать танк со звездой или как минимум закрасить крест на уже существующей самоходке.

«В День скорби (22 июня — прим. ред.) он проехал на фашистском танке. Он что этим хотел показать? Что фашисты победили и мы теперь катаемся по вашей земле? Я могу это так расценивать», — заявила жительница. Она подчеркнула, что сами реконструкторы говорят о восстановлении истории и воспитании патриотизма в детях. Но, по мнению жительницы села, нельзя воспитать такие чувства при помощи техники, на которой воевали против нашего народа.

Владелец немецкой самоходки Денис Котельников в беседе с «360» заявил, что все обвинения в его адрес беспочвенны.

«Я — офицер, имею три государственные награды, орден за заслуги перед Отечеством и две медали за отвагу. Поэтому заподозрить меня в непатриотизме могут только идиоты. Кто-то доказывает свой патриотизм на словах, а мы его доказываем на деле», — подчеркнул он.

Денис Котельников пояснил, что немецкую самоходку он планировал использовать для реконструкции двух исторических событий: бой под станицей Кущевской, когда казаки в конном строю атаковали немецкие танки.

«Не может советская кавалерия атаковать Т-34 или другой советский танк. У немцев были немецкие танки», — подчеркнул он.

Второе событие — это гибель командира Уральского кавалерийского корпуса генерал-майора Шаймуратова в 1944 году. Там тоже обязательно присутствие немецкой бронетехники в ходе боя.

Денис Котельников подчеркнул, что все претензии к оформлению самоходки беспочвенны.

«Все символы и знаки, которые на ней присутствуют, не внесены в перечень запрещенных, поэтому ее можно использоваться для исторической реконструкции», — пояснил он. Создатель клуба отметил, что основная масса жителей поселка все прекрасно понимает.

«Мы в воскресенье проводили историческую реконструкцию, посвященную началу Великой Отечественной войны. Приехали реконструкторы из Башкирии, из Магнитогорска. Фонд „Патриот“ был. Участвовала не только наша самоходка, мотоцикл был немецкий с пулеметом. Красноармейцы были со своей атрибутикой, со своим оружием. Нельзя же одеть красноармейцев как положено, а немцы пусть бегают в балахонах, чтобы они не были похожи на немцев», — пояснил Денис Котельников.

Издание Znak со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что самоходка — это имитация. В основе ее лежит советский тягач, на который приварили башню от немецкой бронетехники.