Общество 17 апреля 2023, 16:01 Реконструктор Соколов рассказал о пользе военно-исторических клубов

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Военно-исторические клубы помогают изучать и сохранять историю нашего народа. О практической пользе реконструкций рассказал эксперт Олег Соколов «Петербургскому дневнику».

По словам специалиста, в клубах человек знакомится со стрелковым оружием, учится шить форму и ухаживать за ней. Также такие организации воспитывают в учениках дисциплину.

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Соколов отметил, что участники клуба занимаются не только историческими реконструкциями, но и проводят поиски павших воинов.