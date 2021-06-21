Рекомендацию о сокращении рабочего дня из-за жары оценили в Думе

Член думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с «Газетой.ru» рекомендацию Роспотребнадзора о сокращении продолжительности рабочего дня в офисе при высокой температуре.

Бессараб напомнила, что эта проблема была актуальной в годы СССР, когда не было бытовых кондиционеров. Сейчас же система охлаждения помещений работают эффективно.

«Сейчас это касается рабочих мест, где поверхность нагревается, и ее сложно охладить. Роспотребнадзор дополнительно напоминает о них (нормах работы в жару. — прим. ред.)», — заметила законодатель.

По ее словам, это все должно выполняться, поскольку воздействие температуры на человеческий организм бывает очень вредным.