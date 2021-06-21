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    21 июня 2021, 15:57

    Рекомендацию о сокращении рабочего дня из-за жары оценили в Думе

    Артур Блянихов

    Член думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с «Газетой.ru» рекомендацию Роспотребнадзора о сокращении продолжительности рабочего дня в офисе при высокой температуре.

    Бессараб напомнила, что эта проблема была актуальной в годы СССР, когда не было бытовых кондиционеров. Сейчас же система охлаждения помещений работают эффективно.

    «Сейчас это касается рабочих мест, где поверхность нагревается, и ее сложно охладить. Роспотребнадзор дополнительно напоминает о них (нормах работы в жару. — прим. ред.)», — заметила законодатель.

    По ее словам, это все должно выполняться, поскольку воздействие температуры на человеческий организм бывает очень вредным.