Рекомендация астронавтам не мастурбировать в космосе оказалась розыгрышем

В СМИ появились сообщения о том, что находящимся на МКС астронавтам запрещают мастурбировать. Эта новость быстро облетела соцсети, но в итоге оказалась розыгрышем.

Издание The New York Post со ссылкой на инженера NАSА написало, что астронавтам не разрешают мастурбировать в условиях невесомости. Мужской биоматериал может попасть в организм женщины, что приведет к нежелательной беременности.

Разговор о самоудовлетворении на МКС зашел в выпуске подкаста комедийного шоу американского комика Конана О’Брайена. Гостем программы стал инженер-механик Смайт Муликан. Мужчина работает в компании-подрядчике NASA. Во время беседы специалисты спросили, не отправляли ли на МКС порно. После отрицательного ответа Муликана попросили порассуждать на эту тему.

«Я думаю это запрещено, потому что три женщины-астронавта могут забеременеть от одного и того же мужчины во время одного сеанса», — заявил инженер-механик.

Несмотря на полностью шуточный диалог, американские издания подхватили новость и начали писать громкие заголовки.