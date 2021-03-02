Рекомендации по захоронению умерших от коронавируса отменили в России

Умерших от коронавируса в России больше не нужно кремировать или хоронить в закрытом гробу. Об этом сообщило РИА ФАН.

Такие рекомендации больше не актуальны. Вирусологи санитарные врачи уточнили, что инфекция передается респираторным путем, а значит, заразиться от умершего невозможно.

«Если это не угрожает здоровью людей, то наиболее правильным вариантом христианского прощания с почившим человеком является совершение чина отпевания в храме», — прокомментировал руководитель информационного отдела Белевской епархии иерей Андрей Бухтояров.