Рекламу витаминов предложили запретить на российском телевидении

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев предложил запретить рекламу витаминов на телевидении. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я считаю, что нельзя рекламировать витамины по телевидению и назначать их просто так. Каждый витамин — это химическое вещество, которое обязательно встраивается в обменный процесс, и избыток витамина — это тоже не очень хорошо», — добавил ученый.

По его словам, люди, видя рекламу, убеждаются в том, что препараты смогут решить все их проблемы.

«Мы живем в такое время, когда все эти витамины мы можем получать в еде. Тот же самый витамин D. Например, печень трески или в рыбьей столько, что в одной это баночке несколько месячных норм этого витамина, и он нормально усваивается. Человек может спокойно все эти витамины получать, если он правильно питается. Это просто какое-то безумие. Если вы сейчас проверите, то окажется, что и антибиотиков люди съели за последние два года в 10 раз больше, чем обычно», — резюмировал эксперт.

Аналитики сервиса «Сбер Еаптека» выяснили, что только в июне рост продаж витаминов составил 25%.