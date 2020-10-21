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    21 октября 2020, 05:03

    Рекламу в почтовых ящиках предложили законодательно запретить

    Кирилл Фролов

    В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий раскидывать рекламные листовки по почтовым ящикам. Автором инициативы выступил депутат Виктор Зубарев, свои предложения он направил в Минстрой и Минцифры (бывшая Минкомсвязь), сообщили «Известия».
    Рекламу в почтовых ящиках предложили законодательно запретить

    Изменения планируется внести в законы «О почтовой связи» и «О рекламе». В закон «О почтовой связи» хотят добавить пункт о том, что почтовые ящики являются собственностью жильцов. В закон «О рекламе» предлагается внести статью об ограничении использования ящиков, а также запретить распространение любой безадресной рекламы с их помощью.

    По словам Зубарева, сейчас эти нормы «отсутствуют потому, что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам». Тогда как в Европе и США раскидывать рекламу по ящикам запрещено — они являются частной собственностью.

    Исключения депутат хочет сделать для социальной рекламы, важных справочно-информационных сведений и официальных СМИ. Они нужны, чтобы у тех, кто не пользуются интернетом, был доступ к информации от управляющей компании и к местным бесплатным газетам.