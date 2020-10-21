Рекламу в почтовых ящиках предложили законодательно запретить

Изменения планируется внести в законы «О почтовой связи» и «О рекламе». В закон «О почтовой связи» хотят добавить пункт о том, что почтовые ящики являются собственностью жильцов. В закон «О рекламе» предлагается внести статью об ограничении использования ящиков, а также запретить распространение любой безадресной рекламы с их помощью.

По словам Зубарева, сейчас эти нормы «отсутствуют потому, что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам». Тогда как в Европе и США раскидывать рекламу по ящикам запрещено — они являются частной собственностью.

Исключения депутат хочет сделать для социальной рекламы, важных справочно-информационных сведений и официальных СМИ. Они нужны, чтобы у тех, кто не пользуются интернетом, был доступ к информации от управляющей компании и к местным бесплатным газетам.