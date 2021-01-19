Рекламу тотализаторов предложили разрешить в спортивных СМИ

Отмечается, что нельзя рекламировать тотализаторы, которые с сентября 2020 года используют только на конных бегах на ипподроме.

«Реклама тотализаторов не самое лучшее предложение в условиях пандемии, когда сократились реальные доходы населения», — заметил первый зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

По его мнению, ипподромы должны быть коммерчески самодостаточными. В случае проблем, вызванных пандемией, отрасли можно предоставить поддержку государства.

«Расширение рекламной деятельности в области скачек не несет существенных социальных рисков», — выразил уверенность член думского Комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Пирог.

По его словам, скачки как вид спорта занимают особую нишу, и реклама тотализатора рассчитана на еще более узкую группу людей, нежели реклама ставок в букмекерских конторах на хоккей или футбол.