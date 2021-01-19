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    19 января 2021, 11:03

    Рекламу тотализаторов предложили разрешить в спортивных СМИ

    Артур Блянихов

    Депутаты Госдумы обсудили с «Парламентской газетой» предложение Минсельхоза снять запрет с рекламы тотализаторов в спортивных печатных изданиях.

    Отмечается, что нельзя рекламировать тотализаторы, которые с сентября 2020 года используют только на конных бегах на ипподроме.

    «Реклама тотализаторов не самое лучшее предложение в условиях пандемии, когда сократились реальные доходы населения», — заметил первый зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

    По его мнению, ипподромы должны быть коммерчески самодостаточными. В случае проблем, вызванных пандемией, отрасли можно предоставить поддержку государства.

    «Расширение рекламной деятельности в области скачек не несет существенных социальных рисков», — выразил уверенность член думского Комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Пирог.

    По его словам, скачки как вид спорта занимают особую нишу, и реклама тотализатора рассчитана на еще более узкую группу людей, нежели реклама ставок в букмекерских конторах на хоккей или футбол.