Рекламу стриптиз-клуба повесили напротив школы в Тобольске

«Реклама стриптиза и продажа спиртного рядом со школами в Тобольске не нарушает закон? Или многочисленные контрольные органы просто не обращают внимания? Хотя бы плакат рекламный снимите», — написал анонимный автор поста.

В комментариях жители города не согласились с автором. Они заявили, что бар работает ночью, а не утром, когда дети идут в школу. Поэтому никаких претензий быть не должно.