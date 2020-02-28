    28 февраля 2020, 13:01

    Рекламу стриптиз-клуба повесили напротив школы в Тобольске

    Анастасия Кременчугская

    В Тобольске напротив лицея повесили рекламу стриптиз-клуба. Мнения жителей города о таком маркетинговом ходе разделились: кто-то счел его нормальным, другие считают, что так нельзя. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на местный паблик в соцсети.

    «Реклама стриптиза и продажа спиртного рядом со школами в Тобольске не нарушает закон? Или многочисленные контрольные органы просто не обращают внимания? Хотя бы плакат рекламный снимите», — написал анонимный автор поста.

    В комментариях жители города не согласились с автором. Они заявили, что бар работает ночью, а не утром, когда дети идут в школу. Поэтому никаких претензий быть не должно.