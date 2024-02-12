Общество 12 февраля 2024, 19:21 Рекламу роллов от «Ебидоеби» признали оскорбительной в Приморье Приморская ФАС потребовала убрать в Артеме непристойную рекламу «Ебидоеби» Unsplash

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Приморское управление ФАС России признало ненадлежащей рекламу сети доставки суши и роллов «Ебидоеби» в городе Артем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Реклама, размещенная рядом с остановкой общественного транспорта, гласила: „В пятницу начинай с Куни Ли!“» — указали в ФАС.

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По данным ведомства, поводом для возбуждения дела стали многочисленные жалобы горожан. После рассмотрения обращения в службе пришли к выводу, что используемое в рекламе слово имеет непристойный и оскорбительный характер.

Таким образом, разместившему рекламу лицу теперь предстоит устранить нарушения. Также материалы дела передали в Приморское УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.

В 2019 году служба доставки суши «Ебидоеби» смогла отстоять свое название через суд. Житель Красноярска подал иск на суши‐кафе, отметив, что оно не соответствует моральному облику города.