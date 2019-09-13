Рекламу пива могут ослабить

Необходимо ослабить запреты на рекламу пива и вина. Такое мнение высказал начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.

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«Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином (в сфере рекламирования — прим. ред.) и [надо] ослабить запретные ограничения по этому направлению», — заявил Мишеловин на Форуме пивоваров, который посвящен 20-летию создания Союза российских пивоваров. Его процитировал «Интерфакс».

В последнее время сообщалось о множестве инициатив, призванных ослабить запреты на рекламирование российского вина. Так, Минсельхоз РФ предложил разрешить рекламу вина на расстоянии 200 километров от производственных площадок.

Ведомство в июне 2019 года заявило, что работает над проектом федерального закона о внесении изменений в закон о рекламе. В частности, речь идет о разрешении наружной рекламы вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ), а также с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). По замыслу авторов инициативы, это можно будет делать на территориях, где изготавливают алкоголь.