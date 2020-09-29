Рекламу любого пива предложили запретить, чтобы не раскручивать алкогольные бренды
«Зонтичные бренды рекламируют под видом безалкогольного пива именно алкогольную продукцию. Данная реклама несет агрессивный такой характер распространения [пива] именно в молодежной среде в связи с тем, что акцент у пивных корпораций сегодня сделан именно на молодежи — основном потребителе данной алкогольной продукции, опасной для здоровья», — заявил Хамзаев.
Собеседник подчеркнул, что реклама «так называемого безалкогольного пива» увеличивает число пьющих молодых людей и провоцирует рост преступности.
«Эта разгульная реклама ни к чему хорошему не приводит и адресно впивается в сознание и подсознание подростков с точки зрения агрессивного маркетинга», — подытожил Хамзаев.
Ранее «Трезвая Россия» направила письмо с предложением запретить рекламу безалкогольного пива российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишет RT.