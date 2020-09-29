Рекламу любого пива предложили запретить, чтобы не раскручивать алкогольные бренды

Под агрессивной рекламой безалкогольного пива скрывается раскрутка спиртного от известных брендов. Пивные корпорации делают ставку на молодежь — основного потребителя пенного напитка. Именно поэтому эту рекламу, которая проходит по существующему закону, надо запретить. Об этом «360» рассказал руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев.

«Зонтичные бренды рекламируют под видом безалкогольного пива именно алкогольную продукцию. Данная реклама несет агрессивный такой характер распространения [пива] именно в молодежной среде в связи с тем, что акцент у пивных корпораций сегодня сделан именно на молодежи — основном потребителе данной алкогольной продукции, опасной для здоровья», — заявил Хамзаев.

Собеседник подчеркнул, что реклама «так называемого безалкогольного пива» увеличивает число пьющих молодых людей и провоцирует рост преступности.

«Эта разгульная реклама ни к чему хорошему не приводит и адресно впивается в сознание и подсознание подростков с точки зрения агрессивного маркетинга», — подытожил Хамзаев.

Ранее «Трезвая Россия» направила письмо с предложением запретить рекламу безалкогольного пива российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишет RT.