Рекламу кредитов могут дополнить предупреждением об имущественных рисках

В рекламу кредитных продуктов предложили внести предупреждение. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что берущие любой займ должны понимать, что отвечают за него своим имуществом.

Законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента на рассмотрение, сообщило РИА «Новости». Ставить заемщика в известность об ответственности по обязательствам, считает Яровая, нужно обязательно.

«Реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, <…> в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом», — указано в законопроекте.

Продолжительность таких предупреждений в рекламе по радио должна быть не меньше трех секунд. В телепрограммах, при кино- и видеообслуживании — минимум пять секунд. Более того, информацию следует подавать на площади не меньше 7% от всего кадра.

Если рекламу кредитов распространяют другими способами, то предупреждению в ней нужно отводить не менее 10% от рекламной площади.

Яровая подчеркнула, что благодаря такому правилу человек сможет принять более взвешенное решение при заключении кредитного договора. Кроме того, повысится достоверность рекламы финансовых продуктов и финансовая грамотность населения.

Меры, которые предлагает вице-спикер ГД, направлены, в первую очередь, на защиту прав потребителей. Парламентарий заметила, что на рынке заметно давление на потенциальных клиентов.

«Реклама, воздействуя на эмоцию, формирует ошибочное представление о бесплатности кредита, вуалируя возможные для заемщика негативные последствия», — процитировала Яровую ее пресс-служба.

У россиян должна быть полная и доступная информация о том, каковы риски потерять свое имущество при неисполнении кредитных обязательств по договору.

В апреле средняя сумма ипотечного кредита в России снизилась на 10%. Политика банков по выдаче таких займов стала жестче на фоне пандемии коронавируса.