Рекламу интим-салона запустили у курганского парка Победы

Рядом с парком Победы в Кургане стали транслировать рекламу массажного салона с эротическим уклоном. Ролик поставили сразу же после информации в поддержку спецоперации.

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов написал в своем Telegram-канале, что год назад ветераны уже жаловались на салон. Тогда местная администрация пообещала: такого больше не повторится.

«Очевидно, деньги от рекламы не пахнут. <…> Самое интересное, что реклама секс-салона идет сразу за информацией в поддержку спецоперации. Но за дискредитацию ВС РФ никого не привлекают», — заявил парламентарий.

В беседе с Ura.ru депутат пояснил, что в 2021 году обращался по поводу неподобающей рекламы в комиссию по земельным отношениям. Пункт о недопустимости такого контента в рекламе обещали включить в договор аренды земельного участка. Камшилов пообещал поднять вопрос на очередном заседании комиссии.

Позже он написал, что рекламу интим-салона с билборда у парка Победы оперативно убрали.