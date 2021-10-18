Рекламу «Ёбидоёби» признали ненадлежащей в Волгограде

Жители Волгограда пожаловались на непристойную рекламу ресторанов красноярской сети «Ёбидоёби», которые открылись в городе летом. В региональном ФАС признали рекламу ненадлежащей, сообщили на сайте ведомства.

Горожан возмутила наружная реклама одного из сетов с роллами, который именуется «КуниЛи». Волгоградцы пожаловались, что реклама «Ёбидоёби» располагается рядом с остановкой и вблизи жилых домов, где рядом также находятся школа, детсады и колледж.

Один из жителей заявил, что никакие переводы слов, вульгарно звучащие на русском, не оправдывают предпринимателей, которые таким образом привлекают клиентов.

Рекламу обсудили на заседании экспертного совета. По итогам завели дело на предпринимателя, который открыл ресторан. Но на первом заседании он заявил, что работает по франшизе, а все рекламные материалы предоставлены ООО «Ёбидоёби». Бизнесмен оправдал кричащее название бренда так же, как и его владельцы, объяснив, что в переводе с японского это означает «День недели — суббота», а «КуниЛи» переводится как «страна, государство».

Волгоградский ФАС выяснил, что Роспатент еще в 2019 году отказал в регистрации товарного знака «Ёбидоёби». После неудачных попыток обжаловать это решение основатели сети попытались зарегистрировать бренд в США, но это тоже завершилось провалом.

«В данном отказе четко указано, что слово имеет созвучие со словами ненормативной лексики, имеющими обсценное содержание, противоречит общественным интересам и нормам морали», — отметили в ведомстве.

УФАС впоследствии признало рекламу ненадлежащей и нарушающей требования закона «О рекламе».

Сеть суши-баров, известная своим агрессивным маркетингом, ранее летом подверглась травле за рекламу с темнокожим.