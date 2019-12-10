  • Рекламщики извинились за опечатку с ветеринарами и ветеранами в Орле

    10 декабря 2019, 19:19

    Артур Блянихов

    Рекламное агентство «Четыре сезона» разъяснило радиостанции «Говорит Москва», как появилась ошибка в соцрекламе с ветеранами. Ее показали на электронных щитах в Орле. Участников ВОВ назвали ветеринарами.

    Ветеранов перепутали с ветеринарами в орловской соцрекламе

    Подробнее

    «Мы не оспариваем нашу ошибку. Однако ролик изначально был согласован с заказчиком. Поэтому и оставили», — рассказали рекламщики.

    Они заверили, что запустили соцрекаламу по согласованию и задались вопросом, почему дедушка в ролике не может быть ветеринаром. В дальнейшем ошибка была исправлена, новый ролик запущен, а ветеранам принесены извинения.