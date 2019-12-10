Рекламщики извинились за опечатку с ветеринарами и ветеранами в Орле
Рекламное агентство «Четыре сезона» разъяснило радиостанции «Говорит Москва», как появилась ошибка в соцрекламе с ветеранами. Ее показали на электронных щитах в Орле. Участников ВОВ назвали ветеринарами.
Ветеранов перепутали с ветеринарами в орловской соцрекламеПодробнее
«Мы не оспариваем нашу ошибку. Однако ролик изначально был согласован с заказчиком. Поэтому и оставили», — рассказали рекламщики.
Они заверили, что запустили соцрекаламу по согласованию и задались вопросом, почему дедушка в ролике не может быть ветеринаром. В дальнейшем ошибка была исправлена, новый ролик запущен, а ветеранам принесены извинения.