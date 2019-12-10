Рекламщики извинились за опечатку с ветеринарами и ветеранами в Орле

Ветеранов перепутали с ветеринарами в орловской соцрекламе Подробнее

«Мы не оспариваем нашу ошибку. Однако ролик изначально был согласован с заказчиком. Поэтому и оставили», — рассказали рекламщики.

Они заверили, что запустили соцрекаламу по согласованию и задались вопросом, почему дедушка в ролике не может быть ветеринаром. В дальнейшем ошибка была исправлена, новый ролик запущен, а ветеранам принесены извинения.