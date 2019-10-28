Реклама перед киносеансами может стать короче

Такой проект поправок в закон «О рекламе» был принят в первом чтении депутатами законодательного собрания Санкт-Петербурга.

На трейлеры и остальную рекламу планируется выделить не более 20 минут.

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На данный момент нет регламентации времени, которое должна занимать реклама перед фильмом, однако в разных кинотеатрах бывает по-разному — обычно она занимает 7-10 минут, но в некоторых случаях люди ждут начала показа до получаса. Именно такие случаи и стали «триггером» для автором законопроекта.

Пока в законе «О рекламе» прописано, что реклама не должна прерывать демонстрацию фильма, а также запрещается пускать «бегущую строку» или допускать иные способы наложения рекламы на кадр идущего на экране фильма.