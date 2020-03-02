    02 марта 2020, 16:51

    Реклама ломбарда и стриптиза встретила пассажиров челябинского аэропорта

    Ирина Нагайникова

    Пользователи соцсетей опубликовали фото из зала ожидания международного аэропорта Челябинска. На снимках видна реклама стриптиза и ломбардов, сообщил сайт Ura.ru.

    «Для тех, кто не верил рассказам. В аэропорту Челябинска на самых видных местах вас встречает реклама ломбарда и девушек», — подписал фотографию пользователь Instagram с ником frolov1414.

    Кроме того, кадры опубликовали в сообществе любителей авиации в соцсетях.

    Пресс-служба челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова пообещала предоставить комментарий после уточнения информации.