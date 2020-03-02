Реклама ломбарда и стриптиза встретила пассажиров челябинского аэропорта

«Для тех, кто не верил рассказам. В аэропорту Челябинска на самых видных местах вас встречает реклама ломбарда и девушек», — подписал фотографию пользователь Instagram с ником frolov1414.

Кроме того, кадры опубликовали в сообществе любителей авиации в соцсетях.

Пресс-служба челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова пообещала предоставить комментарий после уточнения информации.