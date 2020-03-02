Реклама ломбарда и стриптиза встретила пассажиров челябинского аэропорта
Пользователи соцсетей опубликовали фото из зала ожидания международного аэропорта Челябинска. На снимках видна реклама стриптиза и ломбардов, сообщил сайт Ura.ru.
«Для тех, кто не верил рассказам. В аэропорту Челябинска на самых видных местах вас встречает реклама ломбарда и девушек», — подписал фотографию пользователь Instagram с ником frolov1414.
Кроме того, кадры опубликовали в сообществе любителей авиации в соцсетях.
Пресс-служба челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова пообещала предоставить комментарий после уточнения информации.