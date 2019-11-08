Реки затопили дома в Пермском крае

Из-за непогоды подтоплены семь придомовых территорий вблизи реки Олыч. В этих строениях живут 14 человек, среди них два ребенка.

Сейчас река вошла в русло, а вода отошла ото всех участков местных жителей. Однако пермяки говорят о паводке на реках Иньва и Кува.

На случай эвакуации власти развернули в гостинице пункт временного размещения пострадавших.

Источник фото: «ВКонтакте»

Улицы подтопило и в Перми. Машины ездят по дорогам, полным воды и льда.

Источник фото: «ВКонтакте»

Жителей Камчатки предупредили о волнах высотой до 9 метров Подробнее

Циклон прошел по Пермскому краю 7 и 8 ноября, именно из-за этого реки вышли из берегов. На смену временному потеплению пришло резкое похолодание. В ночь на 8 ноября циклон принес осадки. Температура воздуха утром упала ниже 0 градусов, а на севере региона столбик термометра показывал -11…-13 градусов.