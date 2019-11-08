  • Реки затопили дома в Пермском крае

    08 ноября 2019, 13:03

    Алена Макаренко

    Реки в Пермском крае вышли из берегов из-за мокрого снега и сильных дождей, которые обрушились на регион 7 ноября. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на администрацию Кудымкара.
    Реки затопили дома в Пермском крае

    Из-за непогоды подтоплены семь придомовых территорий вблизи реки Олыч. В этих строениях живут 14 человек, среди них два ребенка.

    Сейчас река вошла в русло, а вода отошла ото всех участков местных жителей. Однако пермяки говорят о паводке на реках Иньва и Кува.

    На случай эвакуации власти развернули в гостинице пункт временного размещения пострадавших.

    Реки затопили дома в Пермском крае | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Улицы подтопило и в Перми. Машины ездят по дорогам, полным воды и льда.

    Реки затопили дома в Пермском крае | Изображение 2
    Источник фото: «ВКонтакте»

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    Циклон прошел по Пермскому краю 7 и 8 ноября, именно из-за этого реки вышли из берегов. На смену временному потеплению пришло резкое похолодание. В ночь на 8 ноября циклон принес осадки. Температура воздуха утром упала ниже 0 градусов, а на севере региона столбик термометра показывал -11…-13 градусов.