Представлен обновленный рейтинг смартфонов

Рейтинг лучших новинок смартфонов в 2021 году обновили эксперты Роскачества совместно с Международной ассоциацией организации потребительских испытаний (ICPT). Результаты были размещены на сайте Роскачества.

В перечень добавили восемь гаджетов. Так, в обновленном списке появились вышедшие в 2021 году модели iPhone: 13 mini, 13, 13 Pro и 13 Pro Max. При этом эти модели новой линейки iPhone специалисты разделили на две категории. Так, продвинутым пользователям подойдут версии Pro, а остальные модели — для простого повседневного использования.

Первое место в рейтинге занял iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 512 Гб. В топ-5 вошли еще два смартфона Apple — iPhone 13 Pro (четвертое место) и iPhone 11 Pro Max (пятое место с объемом памяти 512 Гб и 256 Гб соответственно. А вот iPhone 12 в рейтинг не попал из-за нехватки нужного количества баллов.

На второй строчке разместилась компания Sony с флагманом Xperia 5 II. При этом в рейтинг также попал смартфон компании Xperia 1 III. Бронзовое место в рейтинге занял Samsung Galaxy S10+, при том, что новинка Samsung Galaxy Z Fold3 осталась в середине списка.

Все смартфоны эксперты Роскачества проверяли по 231 показателю, в числе которых работа батареи, качество дисплея, звука, уровня производительности, безопасности и других.

На прошлой неделе суд запретил продажу Samsung Galaxy Z Flip и еще 60 моделей смартфонов Samsung в России. Это связано с делом о запрете технологии Samsung Pay. Компания сможет уладить эту ситуацию, считает шеф-редактор журнала «Мобильные коммуникации» Леонтий Букштейн.