Рейтинг самых популярных имен составили в Москве

Жители Москвы чаще всего называют своих новорожденных детей Александрами и Софиями. В столице составили рейтинг самых популярных имен, которые дали родившимся этим летом детям.

Александр — самое популярное мужское имя. Так назвали 722 мальчиков, родившихся летом 2020 года. 822 девочки стали Софиями. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.

В топ мужских имен вошли Михаил, Максим, Лука, Платон и Добрыня. Этим летом в Москве родились четыре Гамлета, два Марса, один Юлиан, и один Космос. Девочек чаще всего называли Мариями, Аннами, Полинами и Есениями. Встречались и редкие имена: Ария, Афина, Венера, Джульетта и Муза.