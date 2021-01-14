Рейтинг популярного фастфуда появился в России

Первое место занял McDonalds — он известен 88% участников опроса. На втором месте оказался KFC — 82%, на третьем — Burger King (80%). Также высокий процент у Dodo Pizza — 74% и «Шоколадницы» — 67%.

По данным опроса, лучше всего разбираются в фастфуде жители городов миллионников в возрасте 25-44 лет.

Также был составлен рейтинг доверия сетям быстрого питания. Больше всего голосов получили KFC и Dodo Pizza. На втором месте оказались «Шоколадница» и McDonalds. Burger King занял пятое место.

В сети ресторанов «Макдоналдс» можно получить еду бесплатно. Людям обычно возвращают деньги за заказ, если в нем перепутали блюдо или слишком долго готовили. Совет о том, как не платить за «Макдоналдсе», дала одна из пользователей TikTok. Девушка утверждает, что работает в одном из американских отделений сети.

«Если у вас в заказе перепутаны блюда или его пришлось слишком долго ждать, то скажите об этом, и вам, скорее всего, вернут деньги», — заявила она.

По словам американки, главное в таких ситуациях — оставаться спокойными и не срываться на грубость. Сотрудники «Макдоналдс» — обычные люди, которым не нравится, когда на них кричат.