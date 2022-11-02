Рейтинг ответственного бизнеса впервые представили в России | 360°

Общество 02 ноября 2022, 10:25 Рейтинг ответственного бизнеса впервые представили в России

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Центральный федеральный округ представил рейтинг ответственного бизнеса. Он улучшит взаимодействие государства, предпринимателей и общества. Об этом сообщили на Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

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Компании оценили по нескольким критериям: экология, кадры и государство. Так, было учтено воздействие на окружающую среду, использование лучших технологий и реализация экологических проектов, уровень оплаты труда и благотворительность, а также налоговая история, деловая репутация и другие показатели.

Важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов в их коллективах, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды Владимир Путин

Авторами рейтинга выступили Финансовый университет при правительстве РФ и Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева. Они оценили свыше 40 тысяч организаций ЦФО. Результаты опубликовали на сайте.

Оценки компаний не окончательные, заявил заместитель полпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов. Организации смогут предоставить дополнительную информацию и пройти анкетирование.