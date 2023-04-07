Общество 07 апреля 2023, 18:09 Рейтинг молодежной политики возглавил ЯНАО

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Ямал признали лучшим регионом по реализации государственной молодежной политики. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

В Федеральном агентстве по делам молодежи проанализировали ряд показателей. В том числе эффективность, реализацию и участие в проектах. ЯНАО набрал максимальное количество баллов и был признан победителем.

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При оценке приняли во внимание факт того, что власти Ямала занимаются созданием молодежных пространств, которые делают возможным развитие нового поколения. Мероприятия активно поддерживает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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