Рейтинг Госдумы среди россиян понизился

В адрес депутатов Государственной думы VII созыва накопилось много недовольства. Даже если они принимают «правильные законы», особо позитивно на имидже Думы это не сказывается, рассказал генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Если нынешняя Дума начинала свою работу на очень позитивном фоне, то к концу полномочий ее рейтинг несколько понизился», — подчеркнул социолог в интервью газете «Известия».

Федоров не назвал конкретных цифр, но подчеркнул, что люди не считают Госдуму политически самостоятельным органом.

По его словам, пока еще кризис продолжается, и на этом фоне перед выборами будут играть как партии, которые сегодня представлены в Думе, так и новички. Люди ждут экономического роста, приостановки падения доходов и справедливости в «доступе к основным социальным благам», отметил Федоров.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об ограничении на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. По мнению авторов документа, нужно отменить предел для индивидуального коэффициента в три балла.