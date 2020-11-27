Рейтинг Forbes по зарплатам топ-менеджеров возглавили нефтяники

Зарплаты топ-менеджеров нефтегазовой отрасли оказались самыми высокими среди руководителей. И все же коронавирус повлиял на доходы глав крупнейших компаний: размер их вознаграждения снизился.

Рейтинг заработка топ-менеджеров представил Forbes, отдав рекорд 2020 года нефтяникам. Они остаются на первом месте со средним вознаграждением в 2,79 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом его уровень снизился на 15%.

На втором месте, уточнило ИА Nation News, оказались главы предприятий тяжелой индустрии с зарплатой около 1,87 миллиона долларов, выросшей на 5%.

Замкнули тройку лидеров руководители компаний сферы телекоммуникации, вознаграждение которых достигло 1,31 миллиона долларов, что на 2% выше прошлогодних показателей.

Сразу за ними в списке идут топ-менеджеры коммерческих и инвестиционных банков, получающие 1,05 и 1,03 миллиона долларов соответственно.

Forbes составил свой рейтинг на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, которые специализируются на подборе руководителей высшего звена.