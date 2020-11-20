Рейтинг экспертов-волонтеров впервые составили в России

Отмечается, что первое место заняла учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. На второй строчке оказался гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Третьим стал глава Добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский.

В целом в списке указаны 50 специалистов в сфере волонтерской деятельности. Большая часть из них является руководителями и сотрудниками организаций, которые оказывают помощь людям.