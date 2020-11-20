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    20 ноября 2020, 17:59

    Рейтинг экспертов-волонтеров впервые составили в России

    Полина Петрова

    Сотрудники Центра политической конъюнктуры (ЦПК) составили первый в России рейтинг экспертов в сфере волонтерства, информирует сайт «Утро.ру».
    Рейтинг экспертов-волонтеров впервые составили в России

    Отмечается, что первое место заняла учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. На второй строчке оказался гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Третьим стал глава Добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский.

    В целом в списке указаны 50 специалистов в сфере волонтерской деятельности. Большая часть из них является руководителями и сотрудниками организаций, которые оказывают помощь людям.