Рейтинг доверия к Путину вырос до 71%

За неделю уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину достиг 71%. Показатель вырос на 10%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Специалисты провели исследование с 25 по 27 февраля, после признания РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Доверие главе государства выказали 71% респондентов, еще 18% — скорее не доверяют Путину. Затруднились с ответом 11% опрошенных.

Еще 20 февраля уровень доверия к российскому лидеру составлял 60%.

ФОМ провел свой опрос в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Участие в нем приняли полторы тысячи респондентов.

Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

После обращения руководства республик президент России объявил о начале спецоперации. Она стартовала утром 24 февраля. В Минобороны РФ не раз подчеркивали, что не наносят ударов по гражданским объектам — только по военной инфраструктуре Украины.