23 ноября 2023, 15:43
Рейсы из Тюмени и Уфы в Петербург перенаправили в Москву из-за снегопадов
Управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила, что рейсы, следовавшие из Тюмени и Уфы в Петербург, были перенаправлены в Москву из-за непогоды. Об этом написал ТАСС.
Как сообщил сайт kp.ru, аэропорт Пулково сейчас работает в сложных условиях из-за обильного снегопада.
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Специалисты аэропорта продолжают очистку взлетно-посадочных полос от снега, а также проводят противогололедную обработку самолетов.
Санкт-Петербург
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