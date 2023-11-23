Общество 23 ноября 2023, 15:43 Рейсы из Тюмени и Уфы в Петербург перенаправили в Москву из-за снегопадов

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Управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила, что рейсы, следовавшие из Тюмени и Уфы в Петербург, были перенаправлены в Москву из-за непогоды. Об этом написал ТАСС.

Как сообщил сайт kp.ru, аэропорт Пулково сейчас работает в сложных условиях из-за обильного снегопада.

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Специалисты аэропорта продолжают очистку взлетно-посадочных полос от снега, а также проводят противогололедную обработку самолетов.