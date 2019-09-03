Рейс Utair в Нижневартовске задержали из-за попадания птицы

Рейсы авиакомпании Utair Нижневартовск — Уфа со стыковками в ряде городов задержаны из-за попадания птицы в воздухозаборник самолета в аэропорту вылета.

«Рейсы Нижневартовск — Ханты-Мансийск — Тюмень — Уфа выполняются с задержкой, так как в воздухозаборник самолета попала птица», — рассказали «360» в Utair.

Больше сотни рейсов задержали или отменили из-за тумана в Москве Подробнее

Компания уже заменила этот самолет — резервный борт прилетел в Нижневартовск из Сургута.

По данным аэропорта Ханты-Мансийска, рейс выполнялся на самолете ATR-72. Из Нижневартовска самолет прибыл в Ханты-Мансийск в 10:35 по местному времени (08:35 по Москве) с двухчасовой задержкой.

В Уфу лайнер вылетел уже с задержкой в три часа — в 13:45 по местному времени (11:45 по Москве).