Рейс из Сургута в Таиланд задержали на полдня из-за проблем с самолетом
Отпуск людей, которые планировали вылететь в ночь с четверга на пятницу из Сургута в Таиланд, откладывается. Их рейс задержали почти на 12 часов. Это связано с техническими проблемами лайнера.
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Рейс RL8579 авиакомпании Royal Flight должен был вылететь из аэропорта Сургута в 01:20 по местному времени пятницы (23:20 мск четверга). Теперь вылет отложен до 13:00 (11:00 мск). Такая информация приведена на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет задержан по технической причине. Будет замена лайнера», — рассказали ТАСС в справочной авиагавани. При этом, какие именно трудности возникли с самолетом, не уточняется.
Неизвестно также, сколько пассажиров зарегистрировалось на рейс. Однако представитель аэропорта рассказал, что всем людям предоставили горячее питание и отдых в гостинице. Авиакомпания Royal Flight пока не прокомментировала ситуацию.