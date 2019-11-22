Рейс из Сургута в Таиланд задержали на полдня из-за проблем с самолетом

Отпуск людей, которые планировали вылететь в ночь с четверга на пятницу из Сургута в Таиланд, откладывается. Их рейс задержали почти на 12 часов. Это связано с техническими проблемами лайнера.

Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Одессе Подробнее

Рейс RL8579 авиакомпании Royal Flight должен был вылететь из аэропорта Сургута в 01:20 по местному времени пятницы (23:20 мск четверга). Теперь вылет отложен до 13:00 (11:00 мск). Такая информация приведена на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет задержан по технической причине. Будет замена лайнера», — рассказали ТАСС в справочной авиагавани. При этом, какие именно трудности возникли с самолетом, не уточняется.

Неизвестно также, сколько пассажиров зарегистрировалось на рейс. Однако представитель аэропорта рассказал, что всем людям предоставили горячее питание и отдых в гостинице. Авиакомпания Royal Flight пока не прокомментировала ситуацию.