Рейс из Нью-Йорка с эвакуированными россиянами приземлился в Москве

Самолет «Аэрофлота» из Нью-Йорка приземлился в Москве, сообщил корреспондент «360» из Шереметьево. Борт должен был эвакуировать из США граждан РФ, которые захотели вернуться домой. Однако многих желающих в лайнер не пустили. Дмитрий Песков объяснил, что это связано с новыми карантинными правилами.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что малая наполненность самолета связана с новыми карантинными правилами. Его слова процитировал «Интерфакс».

Это же связано с обсервациями. Необходима же изоляция людей на время карантина, на двухнедельный карантин Дмитрий Песков.

Росавиация сообщила «360», что на борту Boeing 777 находится менее 70 человек. На сайте стопкоронавирус.рф указана точная информация: в Москву прилетел 61 пассажир.

Самолет вмещает в себя более 500 пассажиров, но загружен всего на 15%. В ведомстве не смогли сказать, сколько желающих покинуть США не пустили на борт, потому что не обладают такой информацией. Однако в социальных сетях многие россияне рассказывают о том, что по непонятной причине их билеты оказались недействительными.

В Росавиации «Интерфаксу» подтвердили, что оперативный штаб принял новые правила по организации вывозных рейсов. Теперь россиян забирают из одной страны вылета только в один российский город или регион. Это связано с предотвращением коронавируса в России — пассажиры, которых эвакуируют из-за границы, должны проживать в одном городе или регионе.

Все россияне, которые хотят вернуться в страну из США, должны зарегистрироваться на портале госуслуг и заполнить там электронную форму «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом». Именно исходя из этих данных будут формировать вывозные списки.