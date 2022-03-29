Рейды по борьбе с незаконной торговлей прошли в шести районах Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) провели рейды по борьбе с незаконной торговлей. Они прошли в шести районах города, написали «Невские новости».

Незаконные прилавки и конструкции были закрыты возле станций метро «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Кировский завод», «Автово», «Нарвская», «Гражданский проспект», «Политехническая», на проспекте Стачек, улицах Савушкина и Адмирала Трибуца.

Всего у нелегальных продавцов было изъято более 200 единиц продукции. Среди наиболее распространенных товаров отмечены: текстиль, аксессуары для смартфонов и прочие вещи.