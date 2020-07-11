Рейды «Чистая контейнерная площадка» прошли в Подмосковье. Их будут проводить, пока остаются нарушения

Губернатор Андрей Воробьев поручил контролировать чистоту контейнерных площадок многоквартирных домов. В рамках этой инициативы в регионе пройдут рейды «Чистая контейнерная площадка». Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ.

Министр ЖКХ по области Антон Велиховский рассказал, что каждый день сотрудники полиции и инспекторы Госадмтехнадзора контролируют порядок и выписывают штрафы нарушителям, оставляющим на муниципальных контейнерных площадках мусор, который для этого не предназначен. К этой категории относятся мебель, бытовая техника, строительный мусор и крупногабаритные отходы.

Рейды будут проводиться до тех пор, пока нарушения не прекратятся окончательно. Сейчас они проходят в следующих округах: Красногорск, Одинцово, Наро-Фоминск, Дмитров, Домодедово, Сергиев Посад, Пушкинский, Истра.

«Нам очень хочется, чтобы понятие „мусор“ окончательно ушло из нашего обихода и региона и были только отходы, большая часть из которых была бы использована для вторичной переработки», — рассказала участница рейда Лилия Белова.