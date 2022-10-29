Рейд через бухту Севастополя открыли после атаки украинских беспилотников | 360°

29 октября 2022, 16:16
Рейд через бухту Севастополя открыли после атаки украинских беспилотников
Власти Севастополя сообщили, что рейд через бухту после атаки дронов снова открыт
Рейд через бухту в Севастополе снова открыли. Все катера и паромы ходят по графику, сообщили в Telegram-канале властей города. Утром 29 октября рейд закрывали из-за атаки украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты.
По данным Минобороны, в 04:20 утра украинские власти провели террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на внешнем и внутреннем рейдах в Севастополе.
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Для этого ВСУ использовали девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все БПЛА уничтожили.
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Незначительное повреждение после атаки ВСУ получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная, уточнили в ведомстве.
Атака на Севастополь, по информации Минобороны, готовилась под руководством британских специалистов, отметила НСН.
Минобороны РФ
Севастополь
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