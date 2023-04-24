Общество 24 апреля 2023, 07:43 Рейд перекрыли в Севастопольской бухте после атаки беспилотников Власти сообщили о перекрытии рейда в Севастопольской бухте Викимедиа

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Рейд перекрыли в Севастопольской бухте после атаки дронов. Также там остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщила администрация города.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение (в Севастопольской бухте)», — сказано в сообщении.

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Между северной и центральной частью города сейчас ездят автобусы. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что прошлой ночью силы Черноморского флота отразили атаку надводных беспилотников.

По его словам, один беспилотный летательный аппарат уничтожили, второй сам взорвался. Все случилось на внешнем рейде, все объекты целы. Украинские беспилотники регулярно с июля 2022 года пытаются атаковать Севастополь. Их целями становились объекты энергетики, штаб флота, военные аэродромы. Системы противовоздушной обороны (ПВОВ) ликвидируют большую часть дронов.