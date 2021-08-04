Рейд по проверке цен на борщевой набор провели на рынке в Балашихе

Депутаты Мособлдумы и участники проекта «Народный контроль» узнали, сколько стоят продукты из борщевого набора в Балашихе. Традиционно в этот список входят картофель, свекла, морковь, лук и капуста.

Рейд провели в сетевых магазинах, частных палатках с товарами от фермеров. Цены на сезонные овощи проверяли координатор «Народного контроля» в Подмосковье Шерзод Атаев, депутат Мособлдумы, председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, а также депутат местного совета депутатов Александр Евсюткин.

В первую очередь они посетили рынок в торгово-развлекательном комплексе рядом с железнодорожной станцией. Там много покупателей и в основном продаются фрукты и овощи местных поставщиков.

По словам Ефимова, на отдельные виды продуктов цены на рынке оказались выше, чем в сетевом магазине. Но здесь овощи свежие, выращенные в этом году, а в магазинах можно встретить и прошлогоднюю сохраненную продукцию.

Работник одного из прилавков рассказал, что цены сейчас пошли вниз, потому что начался сезон, товара прибавилось. Так, например, месяц назад морковь стоила больше 100 рублей, а сейчас уже 60 рублей.

«Почти как в магазине, но качество у нас получше. Поставки идут регулярные, урожай хороший», — добавил продавец.

Атаев отметил, что цены действительно стали ниже по сравнению с уровнем двухнедельной давности.

«На рынке молодой картофель по 60 рублей, столько же стоит морковь, молодая капуста и лук, а вот свеклу продают по 50 рублей. Цены в расположенном по соседству сетевом магазине на отдельные овощи несколько ниже. Лук — по 24 рубля, капуста — почти 40, свекла — 41, картофель — от 32 рублей и выше. Есть тот же вид продукции и по более дорогой цене. Все зависит от качества, поставщика и товарного вида упаковки», — перечислил он.