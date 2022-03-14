Правительство отказалось от жесткой регуляции цен во избежание дефицита

Взаимодействие правительства с производителями и торговыми сетями продолжится, но жесткого регулирования цен на товары не будет, чтобы не допускать дефицита. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил министр экономического развития России Максим Решетников.

Он напомнил, что Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба продолжают работать с производителями и торговыми сетями, как это было во время ограничений в период пандемии.

«В текущей ситуации, в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса нужно сохранить максимальную гибкость ценообразования, потому что если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям какие-либо условия, то очень скоро мы столкнемся с дефицитом», — подчеркнул Решетников.

Министр отметил, что сегодня правительство делает все, чтобы сохранить рыночный характер российской экономики. Это необходимо, чтобы максимально быстро восстановиться.

Решетников заявил, что снизить цены поможет обнуление пошлин на ряд экспортных товаров. Кроме того, собственные списки продукции, для которых предусмотрят нулевую ставку ввозного тарифа, подготовили Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго.