Регулятор в Германии получил заявку от Nord Stream 2 AG на сертификацию

Федеральное сетевое агентство Германии получило заявку от Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Сейчас документы находятся на проверке.

«Пока не известно, сколько времени это займет, будут ли запрашиваться и какие документы», — заявил официальный представитель ведомства РИА «Новости».

После подачи заявки Федеральное сетевое агентство должно в течение четырех месяцев подготовить проект постановления. После его передадут в Европейскую комиссию для комментариев, добавил представитель ведомства.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и дальше продолжат вводить санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». При этом президент США Джо Байден в конце мая отказался вводить ограничения на строительство российского газопровода. Эксперты считают, что глава Белого дома пошел против Госдепа, чтобы не портить отношения с Германией.

Украина также выступает против строительства «Северного потока — 2». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условиями запуска газопровода, который пройдет из России в Германию, должны стать «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины».