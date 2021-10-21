Регулярные психологические тестирования для учащихся предложили проводить в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением о внедрении регулярных психологических тестирований для всех учащихся учебных заведений в России. Об этом написал RT.

В последнее время по всему миру, а также в России участились случаи детского и подросткового насилия в школах. Депутат считает, что одним из самых эффективных методов борьбы с такими явлениями будет мониторинг.

«Надо признаться, что механизм психологического и психиатрического мониторинга в учебных заведениях России налажен достаточно слабо. Учебные заведения силовых и специальных служб относятся к психологическому отбору достаточно серьезно, а вот учебные заведения гражданской и общей направленности часто пренебрегают подобной профилактикой», — сообщил политик.

Он отметил, что если бы в учебных заведениях психологическое тестирование учащихся проходило бы постоянно, «то многих случаев вспышек насилия удалось бы избежать».