Регулирующий тишину закон для работы на удаленке предложили принять в РФ

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова сообщила, что регулирующий тишину закон для работы в домашних условиях в период пандемии коронавируса могут принять в России.

Депутат является одним из авторов готовящегося ко второму чтению федерального законопроекта о соблюдении в ночное время тишины собственниками жилых и нежилых помещений. В связи с вынужденностью граждан работать в дистанционном формате проект планируется дополнить пунктом о тишине днем, пишет «Парламентская газета».

«Мы уже сформулировали ряд предложений ко второму чтению, и этот вопрос туда входит в том числе. Планируется, что поправка будет предусматривать возможность для регионов устанавливать дополнительные правила, которые будут действовать в период ЧП или иных ограничений», — пояснила парламентарий.

Отмечается, что в настоящий момент, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, уровень шума в жилых помещениях с 7:00 до 23:00 не может превышать 55 децибел. В ночное время порог громкости составляет 45 децибел. Любой звук, который переходит такие границы, является нарушением.