    03 апреля 2020, 05:21

    Онлайн-торговля пожаловалась на перегибы со стороны регулирующих органов

    Александра Каширина

    Участники онлайн-рынка пожаловались на масштабные проблемы на региональном уровне. Местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и закрывают пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщила газета «Коммерсант».
    Онлайн-торговля пожаловалась на перегибы со стороны регулирующих органов

    Так как торговые точки прекратили торговлю, интернет-магазинам позволено продолжать торговлю. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявила примерно о двух тысячах случаев препятствию работы курьеров и поставщиков за последние дни.

    В некоторых регионах курьеров останавливали, а грузовики поставщиков, направляющиеся на распределительные склады, задерживали на границах субъектов РФ, если они перевозили непродовольственные товары. Были жалобы и на принудительное закрытие пунктов выдачи, на препятствие работе складов.

    «Вопрос необходимо вынести на уровень правительства. Во-первых, утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения. Во-вторых, еще раз дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами, не только из списка первой необходимости», — указал президент АКИТ (объединяет Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Ozon и др.) Артем Соколов.

    По его словам, таких проблем почти нет только в Москве, Московской области, Новгородской области и на Чукотке.