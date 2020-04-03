Онлайн-торговля пожаловалась на перегибы со стороны регулирующих органов

Так как торговые точки прекратили торговлю, интернет-магазинам позволено продолжать торговлю. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявила примерно о двух тысячах случаев препятствию работы курьеров и поставщиков за последние дни.

В некоторых регионах курьеров останавливали, а грузовики поставщиков, направляющиеся на распределительные склады, задерживали на границах субъектов РФ, если они перевозили непродовольственные товары. Были жалобы и на принудительное закрытие пунктов выдачи, на препятствие работе складов.

«Вопрос необходимо вынести на уровень правительства. Во-первых, утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения. Во-вторых, еще раз дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами, не только из списка первой необходимости», — указал президент АКИТ (объединяет Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Ozon и др.) Артем Соколов.

По его словам, таких проблем почти нет только в Москве, Московской области, Новгородской области и на Чукотке.