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Регулируемые турмаршруты решили проложить на Камчатке после гибели туристов

Директор парка «Вулканы Камчатки»Тимофеева: нужно проложить турмаршруты в регионе

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Директор природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева предложила проложить на Камчатке регулируемые маршруты для туристов во избежание травм и смертей альпинистов. Об этом написала газета «Известия».

«Нам кажется, что назрела необходимость ввести категорию регулируемых маршрутов, доступ на которые сопровождается профессионалами, закрепленными строго за этим маршрутом», — отметила Тимофеева.

Она указала на то, что на 30 маршрутов в регионе приходится всего 19 проводников, притом турпоток значительно вырос. Гости вынуждены обращаться к ненадежным гидам.

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Ранее при восхождении на Ключевский вулкан на Камчатке погибли восемь человек. Часть тургруппы, в которую входили люди из 10 регионов России, сорвалась с высоты 3 сентября. Группу возглавляли

два гида из Новосибирска.

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