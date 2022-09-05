Общество 05 сентября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Регулируемые турмаршруты решили проложить на Камчатке после гибели туристов Директор парка «Вулканы Камчатки»Тимофеева: нужно проложить турмаршруты в регионе РИА «Новости»

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Директор природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева предложила проложить на Камчатке регулируемые маршруты для туристов во избежание травм и смертей альпинистов. Об этом написала газета «Известия».

«Нам кажется, что назрела необходимость ввести категорию регулируемых маршрутов, доступ на которые сопровождается профессионалами, закрепленными строго за этим маршрутом», — отметила Тимофеева.

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Ранее при восхождении на Ключевский вулкан на Камчатке погибли восемь человек. Часть тургруппы, в которую входили люди из 10 регионов России, сорвалась с высоты 3 сентября. Группу возглавляли

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