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    17 мая 2021, 20:02

    Регулирование цен на услуги гостиниц оценили в Федерации рестораторов и отельеров

    Артур Блянихов

    Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов обсудил с радио Sputnik предложение ограничить рост цен на услуги российских гостиниц.

    Прасов заметил, что цены на гостиничные услуги выросли в сегменте четыре-пять звезд. Что касается двух-трех звезд, то цены остались на прежнем уровне, поскольку сумасшедшего ажиотажа в этом сегменте нет.

    «Мы говорим о том, что у отелей выше среднего повышенный спрос из-за того, что закрыты границы. По факту выбор есть, и варианты есть. Нельзя сказать, что все черноморское побережье — Краснодарский край, Крым — забронировано на 100%», — отметил специалист.

    Он добавил, что есть ситуация, которая заинтересовала представителей Ростуризма и Федеральной антимонопольной службы.

    «Единственный момент, на который очень справедливо было обращено внимание — это то, что некоторые отели отменяют ранее сделанные бронирования с целью продать их дороже. Это собираются проверить и ФАС, и Ростуризм», — указал эксперт.