Регулирование цен на услуги гостиниц оценили в Федерации рестораторов и отельеров

Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов обсудил с радио Sputnik предложение ограничить рост цен на услуги российских гостиниц.

Прасов заметил, что цены на гостиничные услуги выросли в сегменте четыре-пять звезд. Что касается двух-трех звезд, то цены остались на прежнем уровне, поскольку сумасшедшего ажиотажа в этом сегменте нет.

«Мы говорим о том, что у отелей выше среднего повышенный спрос из-за того, что закрыты границы. По факту выбор есть, и варианты есть. Нельзя сказать, что все черноморское побережье — Краснодарский край, Крым — забронировано на 100%», — отметил специалист.

Он добавил, что есть ситуация, которая заинтересовала представителей Ростуризма и Федеральной антимонопольной службы.

«Единственный момент, на который очень справедливо было обращено внимание — это то, что некоторые отели отменяют ранее сделанные бронирования с целью продать их дороже. Это собираются проверить и ФАС, и Ростуризм», — указал эксперт.