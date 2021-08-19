Регламентировать получение спортсменами рабочих виз в США предложили в Госдуме

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы и глава Федерации керлинга России предложил создать механизм, позволяющий спортсменам получать рабочие визы в США. Так он отреагировал на то, что российским легкоатлеткам Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой не выдали американские визы, написала «Газета.ru».

Свищев предложил разработать международное соглашение, которое позволит спортсменам легко получать рабочие визы. Он подчеркнул, что международные поездки для спортсменов — их работа.

«Более того, спортсмены проходят увеличенное количество тестирований не только на допинг, но и углубленные медобследования, и тесты на коронавирус — сегодняшнюю нашу напасть. Это наиболее проверяемая категория граждан любой страны. Я считаю, должно быть международное соглашение о том, что для спортсменов обязательно должны быть исключения при получении виз», — сказал депутат.

Из-за отказа в получении виз легкоатлетки были вынуждены пропустить американский этап Бриллиантовой лиги.