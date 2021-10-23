Регистрироваться в мессенджерах с 1 марта 2022 года надо будет по паспорту

Правительство России опубликовало постановление, в котором говорится, что с 1 марта 2022 года зарегистрироваться в мессенджерах можно будет только по паспорту. Документ появилась на портале правовой информации, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Постановление называется «Об утверждении правил идентификации пользователей интернета организатором сервиса мгновенными сообщениями». Документ был подписан 20 октября этого года. Но СМИ заговорили о нем только сегодня.

Эти правила будут действовать до марта 2028 года. Судя по документу, мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, которые должны будут предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя. Если паспортные данные не совпадают или они будут отсутствовать, мессенджер должен отказать человеку в регистрации.

Если проверка пройдет успешно, то пользователю присвоят уникальный идентификационный код. При смене оператора связи его нужно будет обновить. В том случае, если человек решит отказаться от услуг оператора связи, мессенджер должен будет отключить пользователя в течение суток.

Если иностранные платформы не будут соблюдать постановление, то им грозит блокировка на территории России.