«Ъ»: правительство разрешило регистрировать авто в салонах

Основным новшеством закона станет возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки прямо в автосалоне — в ГИБДД обращаться будет не нужно. Такими полномочиями наделят компании, которые предварительно получили статус спецорганизации. Их включат в государственный реестр МВД.

Список опубликуют на сайте ГИБДД. Осматривать автомобиль и проверять документы у нового владельца будет специальный сотрудник автосалона.

Гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Денис Петрунин поделился с изданием, что дилерам пока ничего не разъяснили по новому закону. Это может означать, что вступление в силу документа отложат, так как автосалонам потребуется время на организацию технических и бизнес-процессов. Все подробности о новых методах регистрации авто в России пропишут в регламенте МВД, который на данный момент находится на регистрации в Минюсте.