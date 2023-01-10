Общество 10 января 2023, 15:37 Регистрацию ребенка по месту жительства запустили на портале госуслуг Минцифры: регистрация детей по месту жительства доступна на «Госуслугах» freepik

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Жители страны смогут зарегистрировать ребенка по месту жительства через портал «Госуслуги». Об этом сообщили во вторник, 10 января, в Telegram-канале Минцифры России. Нововведением уже воспользовались порядка шести тысяч российский семей.

«Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через „Госуслуги“», — отметили в министерстве.

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Зарегистрировать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Ему необходимо оформить заявление. Для этого нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

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Заявление рассмотрит МВД в течение шести рабочих дней. Электронное свидетельство поступит в личный кабинет родителя. Документ в бумажном формате можно получить в МВД.

Также россиянам больше не нужно иметь при себе бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Оформить электронный документ можно на «Госуслугах».