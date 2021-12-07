Регистрацию детей от суррогатных матерей упорядочат в России

Репродуктивные технологии применяют на территории России с 1995 года. Однако порядок регистрации детей, которые родились таким путем, полностью так и не урегулирован. Совет Федерации еще в 2018 году подготовил соответствующие поправки в законодательство. Авторы этой идеи, парламентарии и юристы обсудили, когда закон могут принять.

Поводом для вынесения соответствующего проекта закона на обсуждение стало увеличение количества судебных исков от людей воспользовавшихся суррогатным материнством. Они столкнулись с проблемами при регистрации ребенка. Об этом рассказал экс-сенатор Валерий Рязанский «Парламентской газете».

«До сих пор единственным вариантом решения проблемы было обращение в суд. Проект нового закона упорядочивает регистрацию таких детей», — объяснил Рязанский.

Для этого нужно привести в соответствие друг с другом нормы различных действующих уже законов: Семейный кодекс, об охране здоровья граждан, о регистрации актов гражданского состояния.

Особенно трудно приходится тем, кто находится в гражданском браке или воспитывает ребенка один, в частности одиноким мужчинам.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкой заявила, что нужно расширить круг лиц, права которых должен защищать законопроект. На первом месте должны быть интересы ребенка, также нужно определить права суррогатных матерей.

Рязанский добавил, что разработанный законопроект получил положительный отзыв правительства. Главная задача парламентариев в данный момент — наполнить документ актуальным содержанием.