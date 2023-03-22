Общество 22 марта 2023, 22:19 Регистрация на просветительский марафон «Знание. Первые» стартовала 22 марта

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Федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание» — «Знание. Первые» — пройдет с 26 по 28 апреля в Центральном манеже в Москве. Регистрация на мероприятие продлится с 22 марта по 10 апреля.

Первые шесть тысяч зарегистрированных получат приглашения на московскую площадку, а для многомиллионной онлайн-аудитории организуют параллельные трансляции лекций и дискуссий на сайте общества «Знание» и в сообществе «ВКонтакте».

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«В Год педагога и наставника просветительский марафон общества „Знание“ приобретает особое значение, ведь в его основе лежит модель наставничества. Наши спикеры делятся личным опытом и вдохновляют молодежь собственным примером», — рассказал гендиректор организации Максим Древаль.

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Общество провело уже четыре марафона. На мероприятиях выступили 700 спикеров, количество просмотров трансляций превысило 500 миллионов.

Во время марафона молодежь знакомится с трендами и инновациями в ключевых отраслях экономики — от сельского хозяйства до промышленности и информационных технологий. Молодые люди также узнают о научных достижениях и лучших бизнес-практиках, о ярких событиях в сфере культуры и искусства.

В этом году в качестве спикеров выступят пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, зампреды правительства РФ Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, глава МИД Сергей Лавров и другие.